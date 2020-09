[Gerucht] Kirby Fighters 2 komt naar de Switch

Nintendo heeft mogelijk Kirby Fighters 2 gelekt voor de Nintendo Switch.

Mogelijk komt er een vervolg op de 3DS-titel Kirby Fighters Deluxe naar de Nintendo Switch. De opvolger van dit spel, Kirby Fighters 2, is namelijk gespot tussen de Switch-spellen op de Play Nintendo website. Meerdere twitteraars deelden het nieuws over de gelekte game. Op deze site was onder andere een prijs te zien van $19,99. Ook was onderstaande, korte samenvatting te lezen:

Kies uit een aantal van Kirby’s meest iconische kopieervaardigheden (inclusief de gloednieuwe worstelaar-vaardigheid) en vecht het uit als de laatste Kirby die overeind staat. Bekende vrienden en vijanden zoals Bandanna Waddle Dee en King Dedede verschijnen ook als speelbare personages in Kirby Fighters 2. Exclusief beschikbaar voor Nintendo Switch. Play Nintendo website

Korte tijd nadat het spel op de website was verschenen, was Kirby Fighters 2 niet meer te vinden in de lijst met Switch-spellen. Wellicht dat we in een toekomstige (mini-)direct meer te weten zullen komen over deze titel.

