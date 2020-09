Bekijk de eerste 15 minuten aan gameplay van Embracelet

Vanaf morgen kunnen Switch-beziters aan de slag met dit third-person puzzel-avonturenspel.

Embracelet komt morgen naar de Nintendo Switch en momenteel zijn wij de game al volop aan het spelen om voor jullie te reviewen. In de tussentijd kun je hieronder alvast nieuwe gameplay-beelden van deze Switch-game bekijken.

In Embracelet volg je het verhaal van een jongen die zich op een klein eilandje bevindt. Deze jongen heeft een mysterieuze armband waarmee hij zijn omgeving kan manipuleren. Waarom deze armband zijn omgeving laat veranderen en zijn opa bij hem is weggegaan is niet duidelijk.

Twijfel je nog om de game aan te schaffen? Zeer binnenkort kun je onze review lezen!