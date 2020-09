Nintendo brengt drie nieuwe amiibo voor Monster Hunter Rise uit

Deze amiibo zullen exclusief via de My Nintendo Store verkrijgbaar zijn.

Vorige week vond er een Nintendo Direct Mini: Partner Showcase plaats. Tijdens deze Direct Mini werden er vele games aangekondigd, waaronder Monster Hunter Rise en Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Aan het eind van deze Direct Mini, was er nog één verrassing. Om deze twee nieuwe Monster Hunter-spellen iets meer uit te lichten, vond er nog een Monster Hunter Direct plaats. Tijdens deze Monster Hunter Direct werd er niet alleen meer informatie vrijgegeven over deze twee nieuwe spellen, maar werden er ook nieuwe amiibo aangekondigd.

Met de release van Monster Hunter Rise zullen er ook drie amiibo worden uitgebracht: Palamute, Magnamalo en Palico. Elke amiibo zal in Monster Hunter Rise een andere speciale layered armor-set vrijspelen. Waar we normaal gewend zijn dat we de amiibo gewoon in de winkel kunnen kopen, gebeurt het deze keer wel anders. Nintendo heeft namelijk laten weten dat deze drie amiibo exclusief via de My Nintendo Store te koop zullen zijn. Zodra er meer informatie is bekendgemaakt over de beschikbaarheid van deze amiibo, laten wij dit natuurlijk aan jullie weten.