Nieuwe informatie Kingdom Hearts Melody of Memory bekendgemaakt

Over iets minder dan twee maanden kunnen we aan de slag met Kingdom Hearts Melody of Memory. In dit spel moet je op de ritme van de muziek acties ondernemen. Via het Twitter-account van Kingdom Hearts, is er nieuwe informatie verschenen over de muziek en een modus die exclusief naar de Nintendo Switch zal komen.

Allereerst is bekend geworden dat de Free-for-All-modus exclusief naar de Nintendo Switch zal komen. In deze modus kan je via lokale multiplayer strijden tegen maximaal 7 andere personen. Als je te veel acties mist, lig je uit de wedstrijd. Verder wint diegene met de meeste punten.

Exclusive to the #NintendoSwitch version of #KingdomHearts Melody of Memory is Free-for-All, compete via local play with up to 7 other players in a Field Battle.



You drop out after too many MISS actions, the player with the highest score at the end is the winner! pic.twitter.com/HsKDukooLk — KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) September 18, 2020

Verder was al bekend dat Kingdom Hearts Melody of Memory ruim 140 nummers zal bevatten. Deze nummers bestaan uit muziek van Disney, maar ook muziek speciaal gemaakt voor de Kingdom Hearts spellen. Afgelopen weekend heeft het Twitter-account van Kingdom Hearts meer dan 30 nieuwe nummers aangekondigd voor dit ritmische spel, waaronder Under the Sea, Let It Go en Arabian Dream. De volledige lijst met nummers die bekendgemaakt zijn, kun je in de tweet hieronder terugvinden.

Check out some of the songs you'll experience in #KingdomHearts Melody of Memory, chosen from throughout the series! ūüéĶ



With over 140 tracks in the game, we‚Äôll be revealing more soon! pic.twitter.com/15m7QgJOZK — KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) September 19, 2020