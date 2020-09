Lonesome Village komt naar de Nintendo Switch

Kruip in de huid van een Coyote, genaamd Wes en help het dropje met de wederopbouw.

Momenteel is ontwikkelaar Ogre Pixel druk bezig met het inzamelen van geld op Kickstarter voor zijn project Lonesome Village. Het doel was om maarliefst $20,000 op te halen. Geloof het of niet, maar dit doel was binnen 24 uur al gehaald! Inmiddels staat het bedrag op een mooie $46,597 en heeft de ontwikkelaar laten weten dat het spel ook naar de Nintendo Switch gaat komen. Wanneer is alleen nog even de vraag.

In Lonesome Village kruip je in de huid van een Coyote, genaamd Wes. Nadat er iets vreemds in het dorpje is gebeurd zijn alle huizen weggevaagd. De ontwikkelaar heeft zijn inspiratie gehaald uit spellen zoals The Legend of Zelda en Animal Crossing, wat dus ook goed terug te zien is in de gameplay.

Ben je benieuwd geworden naar dit spel? Bekijk dan onderstaande trailer.

