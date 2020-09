Embracelet krijgt releasedatum

Op 24 september kunnen Switch-bezitters aan de slag met de game.

Begin dit jaar werd er aangekondigd dat ontwikkelaar Machineboy bezig was met een nieuwe titel, namelijk Embracelet. Tot nu toe wisten we alleen dat dit third-person puzzel-avonturenspel in september naar de Nintendo Switch gaat komen, maar vandaag is ook de exacte releasedatum onthuld. Embracelet zal op 24 september naar de Nintendo Switch komen.

In Embracelet volg je het verhaal van een jongen die zich op een klein eilandje bevindt. Deze jongen heeft een mysterieuze armband waarmee hij zijn omgeving kan manipuleren. Waarom deze armband zijn omgeving laat veranderen en zijn opa bij hem is weggegaan is niet duidelijk.

Een gloednieuwe trailer kun je hieronder bekijken.