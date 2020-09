Star Renegades krijgt nieuwe trailer

Vecht mee in de ruimte tegen machines met Star Renegades

Het is al bekend dat Star Renegades van Raw Fury naar de Nintendo Switch zal komen, helaas moeten we nog even wachten tot de release datum bekend is voor onze geliefde hybride spelcomputer. Wel is er al een trailer naar buiten gekomen van deze nieuwe RPG.

Star Renegades is een RPG in rogue-stijl waarbij je het op moet nemen tegen jouw vijanden, machines die steeds sterker worden. Dit avontuur speelt zich af in de ruimte en geeft de speler de mogelijkheid steeds sterker te worden. Met een turn-based gevechtssysteem en toffe pixel-art kan deze titel wel eens een juweeltje worden.