Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maarliefst 13.5 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 39 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, FIFA 21 Nintendo Switch Legacy Edition, maarliefst 13.5 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Jet Set Knights, maar een kleine 39 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

FIFA 21 Nintendo Switch Legacy Edition – 13.5GB

Hardcore Mecha – 6.4GB

Empire of Sin – 5.0GB

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise – 3.9GB

Undead Darlings ~no cure for love~ – 3.2GB

9 Monkeys of Shaolin – 3.1GB

Aery – Sky Castle – 3.1GB

Ys Origin – 2.2GB

Car Driving School Simulator – 2.0GB

Warsaw – 1.9GB

Smoots World Cup Tennis – 1.7GB

The Survivalists – 905MB

Make a Killing – 845MB

Projection: First Light – 776MB

Embracelet – 630MB

Great Conqueror: Rome – 423MB

Secrets of Me – 395MB

Breakpoint – 393MB

Rivals of Aether – 386MB

Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny – 310MB

Burst Shooter – 282MB

Retro Classix Collection #1: Data East – 272MB

My Diggy Dog 2 – 206MB

Liege Dragon – 191MB

Orbt XL – 189MB

Micro Pico Racers – 106MB

Twin Breaker: A Sacred Symbols Adventure – 88MB

Detective Case and Clown Bot in: Murder in The Hotel Lisbon – 80MB

Jet Set Knights – 39MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!