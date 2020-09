Horror-titel Make a Killing komt in oktober naar Nintendo Switch

Durf jij het aan?

Dystopia Interactive heeft bekend gemaakt dat first-person horrorspel Make a Killing vanaf 2 oktober beschikbaar is in de Nintendo eShop. Dit is na het spel ‘103’ het tweede horrorspel wat de ontwikkelaar heeft uitgebracht.

Make a Killing is een angstaanjagend spel voor één speler, waarbij de speler in de huid kruipt van hoofdrolspeler Cole, een man die zijn broer Jace kosten wat kost wilt redden. Jace is in handen van een gruwelijke massamoordenaar genaamd Ira King. Cole komt hierdoor zelf ook in de problemen en er ontstaat een kat en muis spel tussen hem en de killer.