Captain Tsubasa: Rise of New Champions al meer dan 500.000 keer verkocht

Een mooie mijlpaal voor Bandai Namco.

Vorige maand verscheen de voetbal-anime game Captain Tsubasa: Rise of New Champions. In een tweet laat Bandai Namco Entertainment weten dat het spel in de eerste week al meer dan 500.000 keer verkocht is. Een flinke mijlpaal! Ben je nieuwsgierig geworden naar de game? Je kunt hier onze review lezen.

In Captain Tsubasa speel je voetbal met een twist. Je mag namelijk slidings en tackles uitvoeren op de mooiste manieren. In het spel kun je niet alleen het verhaal volgen van Tsubasa; je kunt namelijk ook zelf aan de slag om je eigen personage te trainen. Captain Tsubasa: Rise of New Champions is nu verkrijgbaar op onder andere de Nintendo Switch.