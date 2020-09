Meer Monster Hunter Rise informatie vrijgekomen

In een interview met Arekkz heeft Capcom meer uit de doeken gedaan over Monster Hunter Rise.

Tijdens de Nintendo Direct Mini Partner Showcase van deze week werd onder andere Monster Hunter Rise aangekondigd. De game verschijnt op 26 maart al en is exclusief voor de Switch gemaakt.

Arekkz heeft Capcom gevraagd om meer informatie en heeft zowaar al een antwoord gekregen. In een YouTube video (link staat bij bron), onthulde hij verschillende interessante onderdelen.

Zo is er een framerate target van 30fps en komt er na de lancering gratis content. Daarnaast is de wereld opgebouwd zonder laadschermen en zal de wereld meer hoogteverschillen hebben.

Betreffende de wezens in de wereld had Capcom het volgende te melden. Er is een breed scala aan monsters beschikbaar en kunnen de Palamute-companions aangepast worden. Tot slot is de wereld ook bewoond door andere wezens buiten de monsters om.

