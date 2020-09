Undead Darlings ~No Cure for Love~ komt naar Nintendo Switch

Vanaf 28 september is het spel te downloaden via de Nintendo eShop.

Sekai Games en Mr. Tired Media hebben aangekondigd dat hun dunnen crawler Undead Darlings ~No Cure for Love~ snel naar de Switch komt. Vanaf 28 september is het spel te downloaden via de Nintendo eShop.

In deze visual novel en dungeon crawler ga je op pad met een paar zombie-meiden. De vader van de hoofdpersoon heeft geholpen met het maken van een zombievirus. Zijn zoon is de enige die het tegengif heeft en hij heeft instructies gekregen om het ergens naartoe te brengen. Ergens waar het in massa’s geproduceerd kan worden. Reggie heeft geen idee hoe het tegengif te gebruiken, dus hij en de zombie-meiden gaan op avontuur.

Benieuwd? Bekijk hieronder een trailer!