[Review] Minoria

Bestrijd de hekserij!

Minoria is een metroidvania ontwikkeld door Bombservice en uitgebracht door DANGEN Entertainment. Ze hebben al eerder het Momodora: Reverie Under the Moonlight uitgebracht; ik sprak over dat spel erg positief. Ze hebben nu een nieuw spel op de Nintendo Switch uitgebracht genaamd Minoria. Dit zou een spiritueel vervolg zijn op Momodora: Reverie Under the Moonlight. Ben je benieuwd hoe deze metroidvania uitpakt? Je komt er achter in deze review.

Heilige nacht

In het spel zul je terug gaan naar het jaar 1203. Het heilige Ramezia wordt bestormd door allerlei kwaadaardige heksen. Je speelt als zuster Semilla die samen met zuster Anna Fran aankomt bij de kathedraal. Vervolgens blijken ze nog de enige twee zusters te zijn; de rest is allang uitgemoord. Je zult in dit avontuur verschillende heksen moeten verslaan. Het spel bevat dus een verhaal, maar die wordt niet op een bijzondere wijze verteld. Af en toe zul je NPC’s tegen komen, maar het verhaal wordt voornamelijk verteld door archiefbestanden die je overal in de game kan vinden. Gelukkig zorgt zuster Anna voor optioneel commentaar. Wanneer zij wat nieuws te zeggen heeft komt dit in beeld te staan. Je kunt dan met de R-knop haar zinnen lezen, maar verplicht is het niet.

Incenses

De besturing van je personage is erg simpel te begrijpen. Je kan springen, je zwaard gebruiken om aan te vallen en rollen om te ontwijken. Daarnaast verkrijg je in Minoria verschillende incenses waar je er drie van tegelijk kan uitrusten. Dit zijn speciale bonusjes die je verschillende positieve krachten geven. Je hebt bijvoorbeeld een genees incense, welke ik sowieso aanraad altijd op een van deze drie sloten te houden; vijanden zijn namelijk erg krachtig. Daarnaast heb je ook een aantal die je kunt gebruiken om aan te vallen, waaronder een bliksem en een drakenaanval. De incenses zijn op verschillende plaatsen te vinden. Je kan ze soms van de grond pakken, maar soms verkopen NPC’s ze ook, tegen munten welke je ook kan vinden. Een van deze NPC’s kun je in de bibliotheek vinden. Dit is een veilige plek voor de zusters. In het spel zijn er een paar portalen te vinden, meestal naast een save-locatie. De save-locaties dienen gelijk als soort checkpoint waar je aantal incenses en levensbalk weer gevuld worden.

Later in de game krijg je ook nieuwe mogelijkheden. Zo ontvang je bijvoorbeeld een krachtige aanval naar boven welke dient als een soort dubbele sprong en kun je na een tijdje ook een dash vrijspelen. Deze upgrades zijn handig en weten het spel gevarieerd te houden. Boven al deze upgrades kent Minoria ook een parry-systeem. Als je goed oplet wanneer vijanden aanvallen, kun je met de juiste timing hun aanval overmeesteren. Zo kost het jou geen schade, maar de tegenstander wel.

Audiovisueel

Minoria is een spel dat gebruik maakt van 3D-models, maar deze toepast in een 2D-gameplay. De game ziet er mooi uit en komt goed uit je beeldscherm. Het gebruik van licht is erg gaaf om te zien. Sommige kamers in de kathedraal zijn erg duister, maar in de tuin is alles nog belicht. Met de muziek zit het ook goed, allerlei duistere en mysterieuze deuntjes komen zo je Switch uit.

Na het uitspelen van het spel, wat je gemiddeld na 6-8 uur doet, zijn er aantal leuke bonusjes te vinden. Wat deze allemaal zijn, dat ga ik nog niet verklappen. Ik zal daarentegen wel een dingetje verklappen: je kan via de bibliotheek teleporteren naar een aantal locaties. Ik vind het onhandig dat je dit vrijspeelt na het behalen van het spel. Het zou aangenamer zijn om dit tijdens het spelen te hebben; zo kan je snel terug om verstopte voorwerpen te vinden. Gelukkig is het spel wél zo gemaakt dat je niet hoeft te backtracken; de route van A naar B is mooi te volgen.

Conclusie

Minoria is een leuke metroidvania. Het verhaal presenteert zich door dialogen en verstopte archiefbestanden. Je zult als zuster de heksen moeten verslaan en vrede moeten terugbrengen. Het spel heeft een levelsysteem, maar je zult er niet veel van merken; je hoeft dus niet te grinden. Grafisch is de game in orde en ook met de muziek is niets mis. Toch zijn er een aantal kleine dingen die je gameplay kunnen belemmeren. Deze zijn echter niet groot. Als je nog een metroidvania zocht ben je met Minoria nog even zoet.

Cijfer: 7,5