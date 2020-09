The Long Dark vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Lukt het jou om te overleven in de Canadese wildernis?

The Long Dark is al even te spelen op diverse consoles en op de pc, maar een Switch-versie bleef uit. Sinds mei hadden de ontwikkelaars de Switch-versie al klaar, alleen er waren nog diverse problemen met de prestaties van het spel. Blijkbaar zijn alle problemen nu verholpen, want tijdens de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase van vandaag is aangekondigd dat The Long Dark vanaf vandaag verkrijgbaar is in de eShop.

In The Long Dark speel je als een bushpiloot. Je hebt een noodlanding moeten maken in de ijskoude, Canadese wildernis na een geomagnetische ramp. Je kunt het verhaal van bushpiloot Will Mackenzie volgen in de verhaalmodus WINTERMUTE, of je kunt je eigen overlevingsverhaal cre√ęren door te overleven in de Canadese wildernis in de overlevingsmodus.