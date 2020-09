[Review] Samurai Jack: Battle Through Time

Versla Aku voor eens en altijd!

Samurai Jack, wie kent deze krijger niet? Wellicht heb je het personage vroeger wel eens voorbij zien komen op tv, of heb je één van zijn eerdere games gespeeld. Samurai Jack: Battle Through Time is in tegenstelling tot de serie volledig in 3D. Kan iedereen plezier hebben met deze titel of is het puur voor de fans die de volledige serie hebben gezien? Je leest het in deze review.

Het begin van een nieuw avontuur

In Samurai Jack: Battle Through Time volg je een nieuw verhaal wat zich afspeelt na de finale van de serie. Zoals je misschien weet zat Samurai Jack altijd achter Aku aan. Het doel in dit spel is dan ook om deze slechterik te verslaan, maar dat kan nog best wel eens lastig worden. Aku heeft namelijk een portaal naar de toekomst geopend waar hij alle macht heeft. Het is nu aan jou om te ontsnappen uit deze vreselijke wereld en te zorgen dat alles weer normaal wordt. Dit verhaal wordt overigens door middel van leuke cutscenes duidelijk verteld. Hierdoor kunnen ook nieuwe spelers, die de serie nooit hebben gezien, erg genieten van de personages en het verhaal.

Gameplay

De gameplay van Samurai Jack: Battle Through Time is in de basis eigenlijk niet heel ingewikkeld. In elke omgeving is het namelijk de bedoeling dat je vijanden verslaat. Buiten het vechten om zitten er hier en daar ook een paar platformelementen in, al ligt de focus wel echt op het vechten. Daarom kun je in dit spel ook vele verschillende wapens bemachtigen. Je begint de game met het magische zwaard. Dit zwaard kan in tegenstelling tot alle andere wapens niet breken. Je zal dit zwaard dan ook het meest gebruiken zodat je de sterkere wapens voor later kunt bewaren.

Daarentegen zijn de andere wapens die je kunt vinden of kopen over het algemeen een stuk krachtiger. Deze sterkere wapens zul je dus meestal bewaren totdat er een sterkere vijand naar voren springt of voor de bossfights. Echter hoef je niet alleen met zwaarden te vechten, want er zijn ook andere soorten wapens. Denk hierbij aan pistolen met kogels, gooibare wapens en verschillende pijlen voor in een boog. Met deze wapens is het bijvoorbeeld veel makkelijker om vijanden van veraf neer te halen.

Maar genoeg over de wapens. Aan het begin van het spel leer je gelukkig vrijwel alles wat de game te bieden heeft, waardoor je niet meteen in het diepe wordt gegooid. Ook worden de vijanden langzamerhand alsmaar sterker. Dit is voor nieuwe spelers van dit genre erg prettig. Wat trouwens leuk is om te zien is dat elk gebied een beetje zijn eigen vijanden heeft. Zo zijn de vijanden op het kerkhof bijvoorbeeld mummies, wat natuurlijk heel toepasselijk is. Je neemt het trouwens niet alleen maar op tegen de normale vijanden, er zijn namelijk ook grote gevechten in de vorm van bossfights. Deze grote gevechten zijn erg leuk, maar de vijanden die hierin voorkomen zijn natuurlijk ook een stuk ingewikkelder om te verslaan. Wat wel jammer is, is dat je geen beloning krijgt na het verslaan van deze wezens. Het is dus meer het afsluiten van een hoofdstuk waar je je op dat moment in bevindt.

Word fysiek en mentaal sterker

Waar ik later in het spel achterkwam is dat je sommige wapens kunt upgraden, waardoor ze uiteraard sterker worden. Omdat ik dit pas laat doorhad merkte ik dat ik veel moeite had om sommige vijanden te verslaan. In eerste instantie dacht ik dat het kwam door de moeilijkheidsgraad die ik had gekozen, maar je kunt jezelf in de winkel trainen waardoor je zogenaamd beter om kan gaan met bijvoorbeeld een zwaard. Tevens kun je ook de voorwerpen gebruiken om jezelf sterker te maken; deze verzamel je tijdens het spelen. Met deze items maak je niet het wapen sterker, maar juist het personage.

Op elk gewenst moment kun je naar het kopje vaardigheden gaan in het menu. Hier kun je jezelf verschillende vaardigheden aanleren zoals hoger springen, meer wapens met je meedragen, beter worden in verdedigen of juist sterkere aanvallen ontgrendelen. Echter kun je niet zomaar elke gewenste vaardigheid kiezen. Op elk moment zijn er maar een paar beschikbaar waaruit je kunt kiezen. Pas als je er één hebt vrijgespeeld komen er weer nieuwe vaardigheden bij. Het is overigens wel mogelijk om te zien wat je later allemaal kunt ontgrendelen, dus kies tactisch.

Versla nog meer vijanden!

Als je eenmaal de verhaallijn van ruim zeven uur hebt uitgespeeld ontgrendel je een nieuwe modus, genaamd missies. In deze modus word je met een bepaald aantal wapens in een arena gezet, waarnaar het aan jou de taak is alle vijanden zo snel mogelijk te verslaan. In totaal zijn er vijf arena’s aanwezig waarin je alle vijanden van het spel opnieuw tegenkomt. Ook ontgrendel je meteen de zogeheten Boss Mission. Hierin versla je zo snel mogelijk achter elkaar alle grote eindbazen. Als laatste is er ook nog de Endless Mission. Zoals de naam al een beetje weggeeft is het in deze modus de bedoeling om zolang mogelijk te overleven en om tegelijkertijd zoveel mogelijk vijanden te verslaan. Echter zul je deze missie wel moeten vrijspelen. Dit doe je door nogmaals de verhaalmodus te spelen, maar dan in de lastigste moeilijkheidsgraad.

Audiovisueel

De omgevingen, personages en vijanden zien er goed uit in Samurai Jack: Battle Through Time op de Switch, althans niet altijd even goed. Ondanks dat de verschillende gebieden er mooi en gedetailleerd uitzien, krijgt dit spel het grafisch wat moeilijker als er veel vijanden op het scherm te zien zijn. De resolutie wordt dan namelijk een stuk lager en daardoor dus wat korreliger. Daarentegen zorgt deze daling van de resolutie er dan wel weer voor dat de game soepel blijft lopen. Natuurlijk is het jammer dat het spel er op sommige momenten iets minder mooi uitziet, maar toch ben ik wel te spreken over de 3D-stijl. Wellicht zal deze nieuwe stijl voor de fans even wennen zijn, maar het ziet er wel heel strak uit.

De cutscenes die aanwezig zijn zien er ook prachtig uit en zijn ingesproken door de originele stemacteurs. Hierdoor zijn deze stemmen, zoals je kunt verwachten, dus erg goed. Ook ben ik erg te spreken over de geluidseffecten en de muziek. De geluiden van de wapens en verschillende weersomstandigheden klinken namelijk vrij realistisch. Tevens klinkt de muziek spannend, wat goed past bij dit type game.

Conclusie

Samurai Jack: Battle Through Time is een vermakelijke titel waar je een lange tijd zoet mee kan zijn. Nadat je de verhaallijn hebt uitgespeeld is er namelijk nog genoeg te doen. Eigenlijk mag dit ook wel want deze game kost maar liefst €39.99. Ondanks dat het spel er af en toe wat korrelig uitziet, ben ik toch erg te spreken over de stijl. Ook zijn de ingesproken stemmen tijdens de cutscenes zeer goed waardoor je soms het gevoel krijgt dat je echt naar een serie zit te kijken.

Eindcijfer: 7,4