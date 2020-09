[Prijsvraag] Win 4x een Wizard Pack voor Spellbreak t.w.v. 120 euro!

Begin jij meteen goed aan de nieuwe Switch-titel Spellbreak?

De battle royale-game Spellbreak is sinds begin deze maand gratis te downloaden en te spelen op de Switch. In deze game draait het allemaal om magie en wij waren al enorm enthousiast over de titel. Spellbreak is weliswaar gratis te downloaden, je kunt wel verschillende packs kopen en wij mogen in samenwerking met The Amplifier Group maar liefst 4x een Wizard Pack voor Spellbreak ter t.w.v. 120 euro verloten. Dit pack bevat exclusieve skins, badges en ook nog eens 15.000 gold!

Om kans te maken op deze geweldige prijs geef je antwoord op de volgende vraag in de vorm van een reactie: “Waarom lijkt Spellbreak jou zo geweldig?” Meedoen kan tot en met 24 september. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaar wordt willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.