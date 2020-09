Ori and the Will of the Wisps aangekonigd voor de Switch, vandaag uit

Het tweede deel van Ori is aangekondigd voor de Switch en is gelijk te vinden in de eShop!

Vandaag in de Nintendo Direct Mini: Partners Showcase is bekend gemaakt dat Ori and the Will of the Wisps snel naar de Nintendo Switch komt. Het spel is namelijk vanaf vandaag te krijgen in de Nintendo eShop. De game is een vervolg op de eerder verschenen Ori and the Blind Forest.

Er is ook een Collector’s Edition bekend gemaakt. Deze editie bevat beide Ori-games en nog een heleboel extraatjes. Je kunt hem op iam8bit voorbestellen. Bekijk de trailer van Ori and the Will of the Wisps hieronder.