Nieuwe Splatoon 2 merchandise beschikbaar in My Nintendo Store

Je kunt nu onder andere een sleutelhangerset krijgen door platina punten in te wisselen!

Begin deze maand vond de Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct plaats. Tijdens deze presentatie werd bekendgemaakt hoe de 35e verjaardag van Mario dit jaar gevierd zal worden. Er werd onder andere een nieuw Splatfest aangekondigd met als thema supergroot of onoverwinnelijk. Speciaal voor dit Splatfest is er ook nieuwe merchandise uitgebracht dat vanaf vandaag te koop is!

Allereerst zijn er twee nieuwe shirts te koop, welke beiden in onderstaande tweet te zien zijn. Beide shirts zijn beschikbaar in de maten kids (152), S, M, L en XL en kunnen hier aangeschaft worden. Het shirt voor kids kost €19,99 en het shirt voor volwassenen kost €24,99.

Daarnaast is de Splatoon 2 Splatfest-sleutelhangerset ook vanaf nu verkrijgbaar. Deze set kost 100 platina punten en is hier te krijgen. Deze set bestaat uit twee sleutelhangers gemaakt van acryl. Nadat je je punten hebt ingewisseld, kun je ze via hier bestellen met de verkregen code in de My Nintendo Store. Je betaalt alleen €6,99 verzendkosten, welke je alleen kunt betalen met een creditcard.

Supergroot of onoverwinnelijk? Laat de wereld met deze Splatfest-T-shirts en -sleutelhangers zien welk team jij kiest in het #SuperMario35-Splatfest in #Splatoon2. De artikelen zijn nu verkrijgbaar in de #MyNintendoStore!



Hier kopen: https://t.co/r2luux2AbD pic.twitter.com/P1biiealOy — Nintendo Nederland (@NintendoNL) September 17, 2020