Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin verschijnt in 2021

Voor een heleboel Monster Hunter op je Switch!

Naast Monster Hunter Rise had Capcom vandaag nog een aankondiging: ook Spin-off series Monster Hunter Stories krijgt een vervolg. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin zal in de zomer van 2021 naar de Switch komen. Een precieze datum is nog niet bekend.

In tegenstelling tot Monster Hunter is Monster Hunter Stories een RPG met turn based combat. Deze game draait om het bevrienden van de monsters in plaats van het afslachten, en de grafische stijl is dan ook een stuk vriendelijker. Het verhaal lijkt vooral te draaien om de Rathalos, een bekend monster uit de series. De eerste beelden van de game zijn hieronder te bekijken.