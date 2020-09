Hades is vanaf vandaag verkrijgbaar in de eShop

Zoek hulp bij de Griekse goden om Olympus te beschermen tegen de god van de onderwereld.

Tijdens de Indie World Showcase in augustus werd bekendgemaakt dat Hades naar de Nintendo Switch komt. Deze game is al een tijdje beschikbaar voor de pc, maar is vanaf vandaag ook te verkrijgen in de eShop. Voor diegene die de pc-versie al hebben is er overigens goed nieuws: als je het spel ook op de Switch koopt, kun je je voortgang meenemen naar Nintendo’s hybride console.

Hades is gebaseerd op de Griekse mythologie en is een rogue-like dungeoncrawler. Je speelt in dit spel als de onsterfelijke prins van de onderwereld. Door jouw speciale krachten en mythische wapens te gebruiken is het aan jou de taak om Olympus te redden van Hades. Tijdens jouw avontuur kun je hulp krijgen van diverse Griekse goden als Athena, Poseidon en natuurlijk oppergod Zeus.