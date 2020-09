[Review] Super Mario 3D All-Stars

Weet Super Mario 3D All-Stars het nostalgische gevoel terug te brengen?

Aankomende vrijdag verschijnt Super Mario 3D All-Stars voor de Nintendo Switch. Deze titel is een collectie van de eerste drie Super Mario 3D-spellen en bevat Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. Mijn Nintendo-ervaring bestond vroeger eigenlijk alleen uit handhelds. Ik heb toentertijd vrijwel alleen maar 2D Mario-spellen gespeeld, maar gelukkig had ik wel de kans om de DS-versie van Super Mario 64 te spelen. Twee jaar geleden heb ik nog wel een Nintendo 64 gekocht, waarop ik Super Mario 64 heb kunnen spelen. Daarnaast was mijn eerste Nintendo console de Wii, waardoor ik mij uren heb kunnen vermaken met Super Mario Galaxy. Toen Nintendo Super Mario 3D All-Stars aankondigde, was ik gelijk dolenthousiast. Weten deze spellen het nostalgische gevoel terug te brengen en hoe is het om deze tijd voor de eerste keer Super Mario Sunshine te spelen? Je leest het in deze review.

De eerste Super Mario 3D-platformer

Het oudste spel en tevens ook de eerste Super Mario 3D-platformer die bij deze collectie hoort is Super Mario 64. Dit spel is oorspronkelijk in 1996 uitgekomen voor de Nintendo 64, maar in Europa kregen wij hem pas een jaartje later. Ook kreeg deze game in 2005 een versie voor de Nintendo DS. In Super Mario 64 speel je als Mario. Je wordt uitgenodigd door prinses Peach om naar haar kasteel te komen. Zodra je daar aankomt, merk je echter dat Peach is opgesloten door Bowser. Om haar te redden heb je 120 Power Stars nodig, die je kunt vinden in verschillende werelden. Deze werelden kun je bereiken door middel van schilderijen, alleen nog niet alle kamers met schilderijen zijn bereikbaar. Je zult dan ook eerst meer Power Stars moeten verzamelen voordat je naar de volgende kamer kunt.

Maak kennis met de F.L.U.D.D.

Super Mario Sunshine werd in 2002 uitgebracht voor de Nintendo GameCube en is de tweede Super Mario 3D-platformer. Mario is samen met Peach en Toadsworth onderweg met het vliegtuig naar de tropische bestemming Isle Delfino. Zodra je daar aankomt, merk je gelijk dat het eiland is vervuild doordat het vliegtuig niet de gehele landingsbaan kan gebruiken. Gelukkig krijg je al snel de Flash Liquidizer Ultra Dousing Device (F.L.U.D.D.) waarmee jij het vuil kunt weghalen. Echter word je gelijk na het schoonmaken ervan beschuldigd dat jij alles hebt vervuild, puur en alleen omdat een schaduwachtig personage dat wel heel erg op jou lijkt dit heeft gedaan. Hierdoor krijg jij gelijk een straf opgelegd waardoor jij het hele eiland moet schoonmaken, terwijl jij ook nog eens prinses Peach moet redden van deze schaduwachtige schurk.

Ga mee op avontuur door de ruimte

Het laatste spel in deze collectie is Super Mario Galaxy. Waar Super Mario 64 en Super Mario Sunshine gewoon op aarde afspeelden, speelt Super Mario Galaxy (zoals de naam al doet vermoeden) zich compleet af in de ruimte. Mario is onderweg naar het sterrenfestival, totdat Bowser met vliegende schepen aankomt. Mario rent naar het kasteel om prinses Peach te redden, maar dan is daar Bowser’s nieuwe UFO. Terwijl Mario op de trap voor het kasteel staat, schiet deze UFO lasterstralen af en neemt zo het kasteel mee de ruimte in. Het lukt Mario echter niet om dit tegen te houden en hij wordt dan ook door Kamek de ruimte ingeschoten.

Gelukkig komt hij uiteindelijk bij prinses Rosalina terecht. Zij vertelt Mario dat zij hem wel kan helpen, maar eerst moet haar observatorium van stroom voorzien worden. Door verschillende planeten af te reizen verzamel je Power Stars. Als je uiteindelijk genoeg Power Stars hebt verzameld, kun je naar de planeet van een eindbaas om daar een Grand Star te verzamelen waardoor het observatorium weer meer kracht krijgt.

Een reis door de tijd

Tijdens het spelen van deze collectie word je door de tijd meegenomen; bij elk spel kom je weer vernieuwende elementen tegen. Super Mario 64 bestaat echt uit de basics. Je kunt rennen, springen, met voorwerpen gooien, maar je kunt bijvoorbeeld ook zweven door de lucht als je wordt weggeschoten uit een kanon vandaan. Daarnaast is bij dit spel duidelijk te merken dat de besturing niet heel optimaal is; Mario reageert bijvoorbeeld niet gelijk als je zegt dat hij naar rechts moet. Hier ben je echter vrij snel aan gewend nadat je even gespeeld hebt.

Super Mario Sunshine breidt de Mario-spellen al iets meer uit. In deze game krijg je namelijk een heel handig voorwerp: de F.L.U.D.D., eigenlijk een soort waterkanon. Dit waterkanon kun je gebruiken om de wereld schoon te maken van al het vuil van de schaduwachtige schurk, maar ook kun je hem gebruiken om jezelf omhoog te spuiten en hiermee te zweven. Let natuurlijk wel op je watermeter, als deze leeg is kun je de F.L.U.D.D. niet meer gebruiken en heb je kans om neer te storten… Daarnaast heb je ook nog verschillende upgrademodules die je kunt toepassen op jouw F.L.U.D.D. zodat deze een andere functie krijgt in plaats van de functie om te zweven. De besturing van Super Mario Sunshine werkt heel fijn op de Switch, echter was het natuurlijk nog leuker geweest als de GameCube controller werd ondersteund om het echte nostalgische gevoel terug te krijgen.

Super Mario Galaxy wist de Mario-spellen op de Wii compleet te vernieuwen. In tegenstelling tot andere Mario-spellen, speelt Super Mario Galaxy zich af in de ruimte. Dit was niet de enige vernieuwing, het gebruikte de motion controls van de Wii controller namelijk optimaal. Een Wii controller in combinatie met de Switch gebruiken kan natuurlijk niet, maar de Joy-Cons hebben een soortgelijke functie. Deze controllers hebben namelijk een gyroscoop waardoor je Super Mario Galaxy evengoed nog met bewegingen kunt spelen op de Switch. Dit werkt uitstekend en als je de aanwijscursor opnieuw wilt centreren, hoef je alleen maar op de R-knop te drukken. Daarnaast kun je het spel ook met touchscreen spelen in de handheld-modus, alleen dit vond ik toch minder prettig omdat je dan het beeld niet helemaal goed kunt zien als je bijvoorbeeld vliegt en toch sterren wil pakken. Daarnaast brengt Super Mario Galaxy ook genoeg gekke nieuwe transformaties voor Mario met zich mee, waardoor Mario bijvoorbeeld in een springveer of in een bij kan veranderen.

Audiovisueel

Met Super Mario 3D All-Stars kun je duidelijk zien dat Nintendo deze spellen heeft uitgebracht om het nostalgische gevoel terug te brengen vanwege de 35e verjaardag van Mario. De spellen zien er allemaal iets beter uit dan het origineel, maar ze hebben bijvoorbeeld geen remake gekregen. Door de hogere resolutie kun je deze spellen nu ook spelen op een televisie zonder dat ze er pixelig uitzien. Ook is Super Mario Sunshine nu met een 16:9 beeldverhouding te spelen, waardoor het beeld iets breder is. Helaas heeft Super Mario 64 deze verandering niet gekregen.

Verder hebben alle drie de spellen dezelfde iconische deuntjes als vroeger. Deze deuntjes klinken allemaal heerlijk en het is dan ook fijn om ze weer tijdens het spelen te horen. Voor de echte fans van de muziek van deze drie spellen heeft Super Mario 3D All-Stars nog een extraatje: deze collectie heeft namelijk een ingebouwde muziekspeler waardoor je meer dan 170 muziekstukken kunt luisteren, zelfs als het scherm van jouw Switch uitstaat.

Conclusie

Met Super Mario 3D All-Stars is het Nintendo gelukt om het nostalgische gevoel van drie Super Mario-spellen terug te brengen naar de Nintendo Switch. Deze collectie is dan ook een aanrader voor iedereen die deze spellen opnieuw wil beleven, maar ook voor iedereen die deze spellen nog nooit heeft gespeeld. Het is jammer dat de spellen geen remakes hebben gekregen, maar door de hogere resolutie kun je alsnog genieten van de haarscherpe werelden. Verder is de muziekspeler met alle muzieknummers uit de drie spellen natuurlijk een leuk extraatje.

Eindcijfer: 8.8