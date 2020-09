[Review] AVICII Invector

Geniet van de muziek van de overleden superster-DJ AVICII

Avicii was een ontzettend populaire Zweede DJ, die 2 jaar geleden is overleden. Wel heeft hij gedurende zijn leven veel populaire nummers uitgebracht als Wake Me Up, Hey Brother en Levels. Ter nagedachtenis aan Avicii is vorig jaar het spel AVICII Invector uitgebracht voor diverse consoles, echter ontbrak de Switch nog. Afgelopen week is dit spel dan eindelijk uitgebracht voor Nintendo’s hybride console. In dit spel moet je op de beat van de muziek diverse knoppen op jouw controller indrukken. Dit klinkt heel erg als Guitar Hero, maar kan AVICII Invector dit spel ook evenaren?

Veel oefenen

Na een korte introductie waarin je kennis maakt met de hoofdpersonage -een pittige dame in een ruimteschip die heel erg graag haar chocola wilt -, mag je gelijk aan de slag met de kalibratie, daarna ben je vrij om te starten met het eerste nummer in de lijst. Tijdens elk nummer vlieg je in een ruimteschip door de ruimte en terwijl je vliegt komen er verschillende knoppen in beeld. Deze knoppen moet je precies op het moment dat je er overheen vliegt indrukken. Hiervoor gebruik je de knoppen A, B, X en Y. Het is daarnaast de bedoeling dat je af en toe naar rechts of links beweegt en ook de L-knop moet ingedrukt worden wanneer je over een dikke lijn vliegt.



In het menu kan je kiezen tussen een aantal nummers. Wanneer je een blok met nummers hebt gespeeld en alles hebt gehaald, mag je naar het volgende blok. Er zijn 3 niveaus: easy, medium en hard. Hoe verder je komt in de lijst met nummers hoe moeilijker ze worden, dus al met al verandert de moeilijkheidsgraad geleidelijk. Bij easy gaat het indrukken van de knoppen eigenlijk best wel makkelijk, bij hard moet je steeds meer knoppen gebruiken en worden de combinaties die achter elkaar gemaakt moeten worden erg pittig. Net zoals bij Guitar Hero is het zo dat hoe meer je oefent hoe beter je wordt, en dát maakt het wel een beetje verslavend.

Verslavend

Wanneer je aan het spelen bent merk je al snel dat wanneer je een nummer opnieuw speelt, jouw score verbetert. Doordat je jezelf hiermee gaat uitdagen blijf je spelen. Ook is het natuurlijk een kunst om op den duur alle nummers op hard te kunnen spelen, want ik moet toegeven, hard is ook echt heel moeilijk en heeft veel oefening nodig. Met een succes-rate van 75% heb je een nummer gehaald, maar het is natuurlijk veel leuker als er meer dan 90% in het scherm verschijnt na een nummer. Met dit spel ben je wel even zoet wanneer je alles met een hoge score wilt behalen. Verder is het ook mogelijk om het spel in multiplayer te spelen, dus als je jouw huisgenoot, vriendin of buurman uitnodigt voor een paar nummers is de competitie-drang nog groter!

Lekker muziekje

AVICII heeft voor elke doelgroep wel een nummer die gewaardeerd kan worden, waardoor dit spel een ruim publiek zou moeten kunnen aanspreken. Het zijn allerlei verschillende nummers, stuk voor stuk met een lekkere beat eronder waardoor je helemaal in het spel opgezogen wordt. Alle Avicii-nummers waar je je op verheugt komen voorbij, denk hierbij aan het relaxte Pure Grinding, het nummer waarmee AVICII doorbrak Levels en superhit The Nights.

Galaxy-vibes

De graphics zijn erg mooi, je ziet hoe je in een ruimteschip stapt en daarmee ‘reis’ je door de nummers. Terwijl je vliegt over alle instructies over welke knoppen je op welk moment in moet drukken krijg je echt een ‘galaxy-vibe’, erg leuk en hierdoor word je echt meegesleept. Het spel speelt hierdoor erg soepel weg.



Elk blok met nummers (dit zijn er meestal zo’n 4 of 5) staat in teken van een ander buitenaards thema, zodat je elke keer weer in een andere omgeving vliegt (niet dat je daar nog op let wanneer je op hard speelt, maar mooi is het wel). Wanneer je weer een nummer uit hebt gespeeld krijg je een scene te zien van het ruimteschip, welke niet altijd naar behoren werkt; de vrouwelijke bestuurder is daarom ook best vaak een beetje gefrustreerd. Toch geniet ze van het uitzicht en blijft ze doorgaan.

Conclusie

Ondanks dat de makers met AVICII Invector niet het wiel hebben uitgevonden, is het een leuk melodieus spel: je drukt op de knop die in beeld komt. Zo speel je in het ritme van de nummers van de bekende overleden DJ het hele spel door terwijl je in een ruimteschip reist. De graphics zijn sfeervol en de muziek is zoals je gewend bent van AVICII: vol emotie en elke keer weer met een lekkere beat. Doordat er 3 niveaus (easy, medium en hard) zijn ben je wel even zoet, ook kan je bij elk nummer elke keer opnieuw jouw high-score verbeteren waardoor het erg verslavend kan zijn.

Eindcijfer: 8