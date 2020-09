[Preview] RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition

De top van Rollercoaster is terug, ditmaal voor de Switch en vernieuwd voor de PC en wij hebben hem al kunnen testen.

Na een belabberde port van een smartphone RollerCoaster Tycoon-game, was er bij velen geen hoop meer op een fatsoenlijk Rollercoaster Tycoon-spel. De terugkeer van RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition maakt de misstap in elk geval een stuk minder erg.

Bijna iedereen van mijn leeftijd kent RollerCoaster Tycoon 3 wel. Het spel is jaren enorm populair geweest voor de pc en velen vonden het ook jammer dat nieuwere pc’s slechte ondersteuning boden voor de klassieker. Frontier brengt nu echter een versie uit die weer helemaal mee kan in de huidige generatie. De grafische kant heeft een update gehad waardoor dit spel er ook op het grote scherm prima uitziet. Het is geen volledige remake, maar het ziet er zeker een stuk beter uit.

Qua content hoef je je zeker niet te vervelen. Niet alleen bevat de Complete Edition het basisspel, maar ook zijn beide uitbreidingen inbegrepen waardoor je avonturenparken en waterparken kunt maken. Met meer dan 300 attracties, 500 decoratie-elementen en 60 winkels kun je het ultieme park maken. Of je maakt in de free play modus wat je wilt, zoals één hele bijzondere achtbaan die vele (echte) jaren duurt om één rondje te maken of één met de meeste loopings achter elkaar om je gasten misselijk te maken.

Tot nu toe is het enige minpunt wat ik heb gevonden dat aan het begin de besturing onhandig aanvoelt. Bijna alles wat je kunt doen zit in twee cirkelvormige menu’s die geactiveerd worden met de L- of R-knop. Deze moet je vervolgens ingedrukt houden tot je een specifiek object hebt gekozen. Ik had eigenlijk verwacht dat in de handheld-modus de Switch-versie wel ondersteuning bood voor het touchscreen, maar helaas werkt dit niet.

Voorlopige conclusie

Op een later moment zullen wij een volledige review klaar hebben staan voor jullie, maar voor nu ziet het er in elk geval positief uit. Er zijn niet al te veel bugs voorbij gekomen in mijn tijd met het spel. Het voornaamste wat even lastig was, is de besturing. Deze is namelijk even overweldigend door de vele knoppen en combinaties die je moet leren om alles uit te voeren. Hoewel ik denk dat pc-besturing fijner werkt, doet het spel het op de Switch verrassend goed en ik ben voorlopig zeker nog niet uitgespeeld.