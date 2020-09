SEGA detailleert plannen voor de 30ste verjaardag van Sonic the Hedgehog

Na de Brooklynse loodgieter heeft de supersonische blauwe egel feest.

Hoewel we op dit moment nog vol de 35ste verjaardag van de Super Mario-games aan het vieren zijn, bereidt SEGA zich alvast voor op het volgende feestje. Sonic the Hedgehog wordt in 2021 namelijk 30 jaar oud. Vandaag heeft SEGA een en ander onthuld wat betreft de manier waarop ze dit bijzondere jubileum gaan vieren.

Gisteren kondigde het bedrijf al aan dat er een Sonic the Hedgehog Encyclo-speed-ia aankomt. Daarnaast is een boel nieuwe merchandise gepland om uit te komen, waaronder speelgoed, verzamelobjecten, kleding en nog veel meer.

Een vertaling van het volledige overzicht van SEGA’s aankondigingen is hieronder te lezen.

SONIC ENCYCLO-SPEED-IA – Dark Horse Comics LLC brengt een eerbetoon aan SEGA met een full-colour, hardcover historische retrospectieve encyclopedie die bijna elke videogame verkent en diepgaande inzichten geeft in de Sonic the Hedgehog-franchise. POP! VINYL FIGUURTJES – Funko LLC en SEGA werken samen om fans een nieuwe collectie Pop! Vinylfiguren te geven, met iconische personages, waaronder Classic Sonic, Tails, Silver en meer! MEER SPEELGOED EN COLLECTIBLES— Jakks Pacific, Inc. blijft snelheid, heldhaftigheid en oneerbiedig Sonic-plezier bieden aan fans van alle leeftijden met een verzameling actiefiguren en knuffels. SIERADENCOLLECTIE – King Ice heeft een officiële sieradencollectie gecreëerd, samengebracht met 3D-ontwerp en met de hand gezette stenen en hoogstaand vakmanschap, waardoor Sonic tot leven komt in sieradenvorm met een hiphop-invloed. KLEDING EN ACCESSOIRES – Graph Gaming lanceert een geheel nieuwe collectie in het voorjaar van 2021, met exclusieve kleding en accessoires gewijd aan ieders favoriete blue blur. CLASSIC SONIC COMIC BOOK MINISERIES – Voor Sonic’s 30e verjaardag brengt IDW Publishing hun eerste Classic Sonic-avontuur uit in een spectaculaire special! Bovendien zullen ze een nieuwe miniserie lanceren en doorgaan met het publiceren van de enorm succesvolle lopende serie in zowel de Engelse als de Spaanse taal. VERZAMELBARE EMAILLE PINS – FiGPiN Inc. heeft zijn krachten gebundeld met SEGA om fans een unieke verzamelobjectervaring te bieden met hun Sonic the Hedgehog-lijn van FiGPiNs, met al je favoriete personages vanaf deze winter. SONIC ENERGY DRINKS – G FUEL: De officiële energydrank van ESPORTS is onlangs een partnerschap aangegaan met Sonic The Hedgehog om de iconische Peach Rings van het personage tot leven te brengen door middel van een energieke, krachtige, suikervrije energiedrank met perzik. G FUEL en SONIC’s “PEACH RINGS” -smaak zal in 2021 opnieuw worden gelanceerd in een exclusieve 30-jarige verzamelbox. SEGA persbericht van 14 september 2020

Sommige van de bovenstaande items zullen al in december worden uitgerold. SEGA zegt dat het ook aanvullende plannen zal onthullen voor Sonic’s 30-jarig jubileum in een aantal andere categorieën in de komende maanden.