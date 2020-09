[Release Radar] Uitgelichte releases week 38

Laat je meeslepen met deze nieuwe games, welke ga jij halen?

Kingdom Rush Origins

Verschijnt op: 17 september 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €12,99 (nu in voorbestelling voor €10,39)

In de categorie golden oldies en verslavende tower defense spelletjes keert Kingdom Rush Origins terug! Dit winnende concept is een heerlijk spelletje waar je uren zoet mee kan zijn: in elk level wordt het lastiger om jouw koninkrijk te verdedigen tegen indringers, en je moet voor de juiste verdedigingstorens zorgen op de juiste plekken. Met meer dan 11 verschillende werelden ben je zeker even zoet.

Super Mario 3D All-Stars

Verschijnt op: 18 september 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Echt te missen was hij natuurlijk niet, Mario is 35 jaar en dit wordt gevierd met deze collectie aan de beste 3D spelletjes in de serie: Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. Alle drie geoptimaliseerd voor Nintendo Switch met HD-graphics en natuurlijk de bekende soundtracks die je al gewend bent van deze gezellige Nintendo-held. Met welk spel zou jij beginnen?