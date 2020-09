Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maarliefst 6.1 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 38 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Lost Ember, maarliefst 6.1 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Drag Racing Rivals, maar een kleine 124 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Lost Ember – 6.1GB

Piofiore: Fated Memories – 4.9GB

Moero Crystal H – 4.1GB

Bacon Man: An Adventure – 3.3GB

Wartile – 3.0GB

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – 2.8GB

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix – 2.0GB

Warsaw – 1.9GB

CastleStorm II – 1.8GB

Georifters – 1.8GB

Filament – 1.7GB

Ben 10: Power Trip! – 1.7GB

Agatha Christie – The ABC Murders – 1.5GB

Flying Soldiers – 1.3GB

Journey of the Broken Circle – 1.1GB

BIG-Bobby-Car – The Big Race – 1.1GB

The Secret Order: Return to the Buried Kingdom – 1.0GB

Nevaeh – 691MB

GORSD – 686MB

Alluris – 596MB

Her Majesty’s Ship – 569MB

Puddle Knights – 496MB

Saboteur SiO – 429MB

Endurance: Space Action – 175MB

Super Punch Patrol – 129MB

Drag Racing Rivals – 124M

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!