Mario is vandaag 35 geworden

Onze favoriete loodgieter is vandaag officieel 35 jaar geworden.

Het is vandaag officieel de Super Mario 35th Anniversary. De afgelopen 35 jaar is de kleine Italiaanse loodgieter van een probeersel uitgegroeid tot één van de bekendste personages in de wereld. Iedereen en zijn oma kent de naam wel ook al speelt diegene geen videogames. Voor velen hebben de Mario spellen een speciale plek in hun hart omdat die voor grote levenskeuzes heeft gezorgd, voor positiviteit tijdens lastige momenten of gewoon door fijne nostalgie.

Ook Nintendo erkent het succes door verschillende speciale evenementen te organiseren. Deze zijn natuurlijk vorige week onthuld bij de speciale Mario Direct, maar hier alles nog even op een rij:

Super Mario 3D All-Stars verschijnt voor een gelimiteerde tijd op 18 september

Een gelimiteerde Mario Game & Watch verschijnt op 13 november

Mario Kart Live: Home Circuit die op 16 oktober komt.

Speciale Mario Puma schoenen, welke ondertussen al uitverkocht zijn

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury welke op 12 februari verschijnt

Mario voorwerpen in Animal Crossing

Speciaal evenement in Mario Kart Tour

Van oktober tot en met maart is er een Super Mario Bros Battle-Royale spel beschikbaar op de Switch.

Genoeg te doen dus, maar het is ook leuk om eens terug te kijken naar het verleden. Dus daarom aan jullie de volgende vraag: Wat is jullie favoriete herinnering aan de Super Mario Serie?

Om het goede voorbeeld te geven zal ik meteen de aftrap geven. Voor mij is het namelijk de avonden dat ik met mijn moeder en broer Super Mario 64 zat te spelen. Super Mario 64 is één van de twee games die mijn moeder ooit heeft gespeeld en leuk vond (de andere Donkey Kong 64) en we hebben hem helemaal plat gespeeld. Avonden lang totdat mijn broer en ik naar bed moesten om vervolgens er weer uit getrokken te worden. “Het lukt niet om deze ster te halen, help eens.” Het is een enorm leuke herinnering en ben ook zeker van plan om Mario 64 in de 3D All-Stars met mijn moeder samen te gaan spelen voor old times sake.