Kholat krijgt een fysieke versie

Kholat, een populaire indie game krijgt een gelimiteerde fysieke versie. Die versie is nu te bestellen.

Kholat is een horrorspel kwam oorspronkelijk in mei dit jaar uit en is ondertussen één van de meest populaire indie horror spellen ooit. Kholat is een spel die gebaseerd is op het Dyatlov Pass incident. Als speler duik je in de harde omgeving van de Ural Mountains. In 1959 zijn hier namelijk negen Russische studenten verdwenen en het is aan jou om te ontdekken wat er nu echt gebeurd is.

Kholat wordt verteld in een first-person perspectief en geeft je een verhaal voor mysterie. Als speler zul je maar beperkte hulpmiddelen hebben en je moet dan ook moeite doen om te zorgen dat het oplossen van uitdagingen je gezondheid niet in de weg gaan staan. De informatie die je krijgt is beperkt tot notities en cryptische voice-overs (ingesproken door Sean Bean). Dit allemaal terwijl in de buurt schimmen op zoek zijn naar een nieuwe prooi.

De fysieke versie is gelimiteerd tot 3800 exemplaren en zal €29.99 kosten. Hij is hier te bestellen.