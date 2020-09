Nintendo Minute bespreken Super Mario 3D All-Stars

Kit en Krysta bespreken hun Super Mario 3D-herinneringen.

Volgende week verschijnt de compilatie van de eerste drie Super Mario 3D-platformers op Nintendo Switch. Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy worden in geremasterde vorm samen uitgebracht in Super Mario 3D All-Stars. De game wordt uitgebracht ter ere van de 35ste verjaardag van Super Mario Bros. en is van 18 september 2020 tot en met 31 maart 2021 te koop.

In de aanloop naar de release bespreken Kit en Krysta hun favoriete dingen van de drie games uit de compilaties. Daarnaast kun je genieten van meer gameplaybeelden van de geremasterde versies van de games. Super Mario 64 is nu speelbaar in 720p en heeft verbeterde textures, Super Mario Sunshine is voor het eerst speelbaar in 1080p widescreen en ook Super Mario Galaxy is vanaf nu in full-HD te spelen. De video van Nintendo Minute is hieronder te bekijken.