ENDER LILIES: Quietus of the Knight aangekondigd voor de Switch

Deze dark fantasy metroidvania komt in de winter naar de Switch

2D action game ENDER LILIES: Quietus of the Knights is aangekondigd voor de Switch. Binary Haze Interactive, Live Wire, en Adglobe hebben aangegeven dat de game gepland staat voor deze winter. Een trailer kun je hieronder bekijken.

ENDER LILIES: Quietus of the Knights is een dark fantasy Metroidvania, waarin jij de rol van Lily aanneemt. Lily is de laatst overlevende priesteres in een land waar een eindeloze regen mensen in ondode veranderd. Nadat ze zonder herinneringen wakker wordt in een kerk gaat ze op onderzoek uit naar de oorzaak van de regen, waarbij ze de geesten van gezuiverde ondode oproept om haar te helpen.