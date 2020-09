The Jackbox Party Pack 7 verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

Lees hier welke spellen er allemaal in dit nieuwe pakket zullen zitten!

Inmiddels zijn er alweer zes delen van The Jackbox Party Pack verschenen op Nintendo’s hybride console. Vanaf volgende maand kunnen we ook aan de slag met het nieuwste deel uit deze serie. Vandaag heeft Jackbox Games namelijk bekendgemaakt dat The Jackbox Party Pack 7 op 15 oktober naar de Nintendo Switch gaat komen. The Jackbox Party Pack 7 zal maarliefst vijf spellen bevatten, namelijk Quiplash 3, Champ’d Up, Talking Points, Blather ‘Round en The Devils and the Details.

