Nieuwe informatie Immortals Fenyx Rising

Ook is er veel beeldmateriaal van deze nieuwe game vrijgegeven.

Tijdens de Ubisoft Forward presentatie is er veel nieuwe informatie verschenen over Immortals Fenyx Rising, voorheen bekend als Gods & Monsters. Deze game wordt ontwikkeld door hetzelfde team als Assassin’s Creed Odyssey en neemt jou mee in de wereld van de Griekse mythologie. In dit spel speel je dan ook als Fenyx, een demigod. Het is aan jou de taak om de Griekse goden en hun wereld te redden.

Tijdens de Ubisoft Forward presentatie zijn verschillende nieuwe onderdelen van dit spel getoond. Zo is er onder andere 11 minuten aan gameplay laten zien en zijn er diverse mythologische wezens als Medusa en de Minotaurus naar voren gekomen. Ook weten we nu dat we niet alleen bekende wapens als het zwaard van Achilles en de boog van Odysseus tot onze beschikking krijgen, maar je kan de wereld ook zwevend verkennen met behulp van de vleugels van Daidalos.

Immortals Fenyx Rising zal op 3 december uitkomen voor diverse consoles, waaronder de Nintendo Switch. Als je het spel vooruitbestelt, krijg je de bonusmissie A Tale of Fire and Lightening als extraatje erbij. Verder zijn alle video’s van Immortals Fenyx Rising uit de Ubisoft Forward presentatie hieronder te bekijken.