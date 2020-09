Winnaar Street Power Football voor de Switch

De hoogste tijd om nog een van onze leden blij te maken!

De afgelopen week kon je aan verschillende prijsvragen meedoen bij ons. Een daarvan was Street Power Football, welke we 1x digitaal mochten verloten. n Street Power Football speel je met jouw favoriete voetbalheld in de gaafste steden van de wereld. Je kan alleen spelen of met jouw vrienden online. Er zijn verschillende speelmodi zoals Street Power, Trick Shot, freestyle en panna. Het doel is om de koning van het straatvoetbal te worden,

Heb jij meegedaan aan deze prijsvraag? Uit alle deelnemers hebben we één gelukkige winnaar getrokken. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @dandanna. We wensen je alvast enorm veel plezier met de game. De downloadcode sturen we zeer binnenkort naar je op via een privébericht.