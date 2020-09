Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition komt naar de Switch

Scott Pilgrim keert terug!

Ubisoft heeft vandaag tijdens de Ubisoft Forward bekend gemaakt dat er een complete editie van Scott Pilgrim vs. The World: The Game komt. Het spel zal deze winter onder andere op de Nintendo Switch. De originele game verscheen in 2010; het spel is inmiddels al 10 jaar oud. Het spel verdween in 2014 van de digitale winkels, maar keert nu terug!

De 2D arcade-style beat ‘em up is geïnspireerd door de Scott Pilgrim-comics en films. In het spel kun je onder andere spelen als Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau, Stephen Stills en nog veel meer iconen. Je kan lokaal aan de slag tot wel vier mensen tegelijk. Bekijk hieronder de trailer.