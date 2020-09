[Review] Bake ’n Switch

De naam is in ieder geval een goede match. Maar hoe doet deze schattige partygame het op de Switch?

Enkele weken geleden schreven wij een preview voor de game Bake ’n Switch. Wij kregen de kans om de game alvast uit te proberen (wel op de PC) en alhoewel we voorzichtig positief waren, konden we zien dat de game nog werk nodig had. Dat werk zou nu geleverd moeten zijn. Maar heeft het zijn tekortkomingen kunnen wegwerken?

Bak brood in een wereld bevolkt door deeg

Voor wie de preview niet gelezen heeft hierbij nog even een kleine samenvatting. Bake ’n Switch is een partygame die draait om het bakken van broodjes. Jij bent een bakker die leeft in een wereld die bevolkt wordt door deegmonsters. Deze deegmonstertjes hebben allemaal hele schattige vormen (denk aan corgi’s, apen en papegaaien) en het is aan jou om deze op te pakken, samen te voegen met andere deegmonstertjes van zijn soort en ze daarna in de oven te gooien. Dit klinkt misschien nogal luguber op papier, maar in-game valt dit gelukkig mee. Dit komt door de stijl die de game aanhoudt: kleurrijk, chaotisch en vrolijk.

Je kunt de game daarnaast op twee verschillende manieren spelen: co-op en VS. In co-op loop je levels door die geleidelijk aan moeilijker worden, waarbij je een bepaald aantal punten moet halen om het volgende level vrij te spelen. Terwijl je deze levels doorloopt krijg je schattige animaties voorgeschoteld die toevoegingen aan de game uitleggen en nieuwe deegmonsters of vijanden introduceren. Daarnaast wordt het verhaal verteld van waarom je nou eigenlijk zo verwoed aan het bakken bent. In versus mode heb je geen levels maar een aantal stages, waarin je het tegen je medespelers kunt opnemen. In die mode zul je zelf punten moeten behalen door broodjes te bakken. Andere bakkers kunnen echter jouw oven saboteren door er brood in te gooien waar de oven helemaal niet om vraagt. Chaos gegarandeerd!

Meer dan 100 levels!

Allereerst moet gezegd worden dat Bake ’n Switch voor een partygame een ton aan content heeft. Alleen de co-op mode heeft bijvoorbeeld al 100 verschillende levels. Ze beginnen simpel ( één oven, corgi brood en dat is het) maar worden langzaam maar zeker steeds gevarieerder… en moeilijker! Het duurt niet lang voordat je verschillende deegmonsters op je scherm hebt rondlopen, meerdere vijanden krijgt die je brood bederven of jou in de weg zitten, en een oven die vraagt om specifieke broodjes en smaken. Daarnaast heb je zes verschillende bakkers waar je uit kunt kiezen, elk met hun eigen speciale eigenschappen. Zo is er bijvoorbeeld een bakker die als speciale klracht vuurhandschoenen krijgt waarmee hij brood kan bakken zonder oven, of een wetenschapper-bakker die het brood twee keer zo groot kan maken voor meer punten. Ook hebben alle bakkers hun eigen statistieken wat beweging en gooikracht betreft, sommigen lopen sneller als ze niets vast hebben, anderen juist als ze iets vast hebben of gooien verder dan anderen.

Dit alles zou voor een zeer gevarieerde game kunnen zorgen, maar het probleem is.. dat het allemaal net niet goed voelt. Vooral nu de game uit de beta is gekomen lijkt het alsof de game nog moeilijker is dan hij al was. Waar ik voorheen nog wel twee sterren per level haalde (net zoals bijvoorbeeld in Overcooked krijg je aan het eind van elk level een aantal sterren gebaseerd op je punten) had ik nu moeite met één. En dat is vervelend, want die sterren heb je wel nodig om werelden en nieuwe levels vrij te spelen. Dat is het lastige aan multiplayer partygames: ze bewandelen een dunne lijn tussen chaotisch en frustrerend. Je wilt een game hebben die uitdagend genoeg blijft om de aandacht vast te houden, maar niet zo moeilijk dat de ontstaande chaos afdoet aan het spel. Bake ’n Switch zit aan de verkeerde kant van die lijn. De game is lastig, en als je het niet goed doet of er gaat iets mis in de samenwerking zul je het level opnieuw moeten doen. De vrolijke chaos veranderd daardoor in frustratie als je iets fout doet, en dat wil je dus niet hebben.

De game is ontzettend schattig

De grootste aantrekkingskracht van deze game blijft echter het grafische aspect. Net zoals andere partygames is het spel ontzettend kleurrijk, met een ongelooflijk schattige stijl. Hoewel het idee ten alle tijden wat luguber blijft (je bakt levende wezens om in brood?!?) zien ze er schattig uit en hebben ze toepasselijke namen waarbij je tijdens het lezen ervan al moet grinniken. Slangen genaamd “Bunboa”? Apen monstertjes die “Doughrilla heten? Heerlijk! De game is daarnaast goed opgeknapt. Waar de animaties in de beta nog wel eens last hadden van grafische glitches of animaties die nog niet af waren, zijn deze in de volledige game niet meer te ontdekken. Wel heeft de Switch af en toe wat moeite om de game goed te draaien. Er vallen wat frames weg op het moment dat de omgeving wat te heftig wordt, en zowel op de wereldmap als de character select screen duurt het even voordat alles goed geladen is. Gelukkig zit dit de gameplay niet in de weg, en ook de muziek is goed en draagt bij aan de vrolijke sfeer die de game probeert neer te zetten.

Kleine ergernissen

Vervelend is wel dat de game andere problemen heeft die niet per se de gameplay in de weg zitten, maar wel behoorlijk kunnen frustreren. Waarom is het bijvoorbeeld zo dat als je van personage wilt wisselen je helemaal terug moet naar het beginscherm? Vanwege de moeilijkheidsgraad van de game is het helemaal niet raar dat jij en je vrienden verschillende personages willen proberen. Het lijkt me handiger om die keuze dan ook net voor het spelen van een level te maken, vooral omdat bij elke “terug” die je probeert te doen, er een “weet je het zeker?” en laadscherm aan vooraf gaat! Daarnaast is de game niet als singleplayer te spelen. Ook in onze preview gaven we aan dat dat een gemis was: de game start niet eens op als je niet meer dan één personage selecteert. We snappen dat de game gemaakt is om met meerdere mensen te spelen, maar spellen als Overcooked geven je daar tenminste een keuze in… als je alleen wilt spelen speel je gewoon meerdere personages. In Bake ‘N Switch is het gewoon niet mogelijk. Online of in local co-op, je zult ergens een partner vandaan moeten toveren.

Conclusie

Uiteindelijk valt Bake ‘N Switch helaas een beetje tegen. Hoewel het een fantastisch thema en de schattigste monstertjes ooit heeft, komt de gameplay tekort. De content is er wel en ook de verschillende levels zijn erg origineel, het voelt alleen niet goed. De gameplay is namelijk bij vlagen traag en veel te moeilijk, waardoor het schattige en chaotische snel plaatsmaakt voor frustratie. Halverwege een level (levels duren gemiddeld zo’n 3 minuten) weet je of je het wel of niet gaat, en de motivatie om levels nog een keer te proberen valt vanwege de frustratie snel weg. Jammer, want de game is een genot om naar te kijken. Het verhaal is origineel en sommige baasgevechten zijn ook erg leuk om te doen. De game is dan ook niet per se slecht, maar je hebt geduld en skill nodig om het te kunnen spelen, iets wat niet iedereen kan opbrengen voor een multiplayer partygame.

Cijfer: 6,6