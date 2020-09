[Prijsvraag] Win 3x KIDS: Farm Colouring

Leuk voor de kleinere gamers!

No Gravity Games heeft met hun nieuwe game KIDS: Farm Colouring een spel naar de Nintendo Switch gebracht welke zich puur richt op kleinere gamers. In deze game kunnen kinderen hun creativiteit de vrije loop geven, spelen met dieren én schilderen. Met een ruime keuze aan schilder- en tekentools maak je eenvoudig je favoriete tekening. In samenwerking met No Gravity Games mogen we maar liefst 3 exemplaren van deze game verloten. Heb jij een zoontje of dochtertje? Dan kan deze Switch-titel wel eens heel erg leuk zijn!

Wat moet je doen om kans te maken? Simpel! Je hoeft slechts een reactie te geven op dit bericht. Meedoen kan tot en met 14 september. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaar wordt willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.