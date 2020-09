Toby Fox deelt informatie over Deltarune – Chapter 2

Gaat de game binnenkort dan eindelijk verder?

Het is alweer enige tijd geleden sinds wij voor het laatst iets gehoord hebben over de ontwikkeling van Deltarune. Deltarune is het spirituele vervolg op de immens populaire indie-game Undertale van Toby Fox. Op 31 oktober 2018 werd het eerste hoofdstuk van Deltarune gratis uitgegeven. Vervolgens verscheen dit eerste hoofdstuk ook op Nintendo Switch in februari 2019.

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Undertale heeft Toby Fox een interview gegeven in Famitsu. Het Japanse tijdschrift wijdt een behoorlijk uitgebreide column aan de game. In het artikel wordt tevens aandacht besteed aan de ontwikkeling van het tweede hoofdstuk van Deltarune. Volgens ontwikkelaar Toby Fox is de algemene schets van de overige hoofdstukken af. Daarnaast is een eerste ontwerp van het dialoog voor de filmpjes van deze hoofdstukken compleet.

De ontwikkeling van het tweede hoofdstuk is een aantal maanden geleden gestart en het team is volgens Fox goed op weg. Ondanks dat hij zelf zeven maanden geleden zijn pols had bezeerd, is het Fox en zijn team gelukt om zaken sneller te ontwikkelen dan in hoofdstuk één van Deltarune. Volgens Fox is dit allemaal dankzij de steun van zijn team. Ze hebben er alle vertrouwen in hoe de ontwikkeling van het spel vordert, maar het zal nog een tijdje duren voordat het allemaal voltooid is.

Op dit moment is het eerste hoofdstuk van Deltarune gratis te downloaden in de Nintendo eShop. Daarnaast is de voorloper Undertale al enige tijd voor € 14,99 te downloaden voor Nintendo Switch.

Screenshot uit de ontwikkeling van Deltarune

Bron