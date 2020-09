SNES-game Pocky & Rocky krijgt een vervolg

Een nieuwe Pocky & Rocky komt naar de Switch!

De shoot ‘em up Pocky & Rocky krijgt een nieuw vervolg op de Nintendo Switch. Dat hebben uitgever Taito en ontwikkelaar Natsume Atari bekend gemaakt in het Japanse tijdschrift Famitsu. Het originele spel verscheen voor het eerst in 1992. De game is dus een shooter, waar je snel in allerlei richtingen moet schieten. Er is nog geen releasedatum bekend gemaakt, wel hebben we alvast een paar foto’s.

In Japan staat de serie ookwel bekend als de KiKi KaiKai-serie. Het nieuwe spel gaat in Japan KiKi KaiKai: Kuro Mantle no Nazo heten; een Westerse naam is nog niet onthuld. De game bevat een grote grafische update, maar blijft nog wel trouw aan de 16-bit graphics.

First screenshots of the new Kiki Kaikai game for Nintendo Switch (earlier post at https://t.co/ENiQE11mYS) pic.twitter.com/z1MncsMlOC — Japanese Nintendo (@japaneseswitch) September 9, 2020