[Review] Ary and the Secret of Seasons

Ga mee op avontuur en red het rijk Valdi!

Ary and the Secret of Seasons is een avonturenspel waarbij je in de huid krijpt van Ary, de nieuwe beschermer van de winter. Ary is een meisje dat in een gezellig dorpje woont met haar ouders, tot dat er een einde komt aan haar vredige bestaan. Haar broer Fynn is verdwenen, en op het moment dat ze zijn zwaard afpakt van een vijandige hyena, beseft ze zich dat haar taak is om weer orde in de chaos te scheppen. Wanneer het geliefde dorpje Yule net als de omliggende omgeving genaamd Valdi geraakt wordt door een aanval waardoor de winter verdwijnt, gaat ze op zoek naar haar vaders winterkristal. Haar doel is om zo deel te kunnen nemen aan de bewakers vergadering. Dit doet ze allemaal verkleed als haar broer Fynn en dat is waar het avontuur start.

Een van de eerste opdrachten die je krijgt is op zoek gaan naar het winterkristal van jouw vader. Gewapend met deze superkracht ga je heel Valdi door, naar de bewakers van de seizoenen, maar wat je daar aantreft is niet wat je verwachtte..

Gameplay

Ary speelt lekker weg en combineert platform-actie met puzzelen. Het is een avonturenspel waarbij je moet puzzelen met behulp van de verschillende seizoenskristallen. Je gaat van de ene naar de andere quest en je kunt nog een heleboel sidequests oplossen. De kaart rechtsonder in je scherm geeft duidelijk aan welke kant je op moet voor de volgende opdracht. De extra opdrachten zijn voornamelijk gebaseerd op het zoeken van mensen of voorwerpen die je moet vinden of verzamelen. Wanneer je het verhaal doorloopt moet je regelmatig gebruik maken van seizoenskristallen, zo ontstaan er op sommige plekken opstapjes wanneer je het winterkristal gebruikt en kan je een hyena met een ijs-schild enkel verslaan wanneer je jouw zomerkristal gebruikt. Het puzzelaspect brengt een leuke uitdaging naar het spel. Het spel zelf is niet erg lang, maar wanneer je alle sidequests ook nog gaat doen ben je best een tijdje zoet. Qua besturing speelt het spel lekker weg, alle acties zitten onder logische knoppen en hierdoor is het makkelijker om hyena’s te verslaan en verder te puzzelen.

De looks

Het spel ziet er vanaf het eerste moment heel lief en mooi uit, de omgeving is prachtig en er is duidelijk goed nagedacht om een bepaalde stijl na te leven. Zo nu en dan begint de omgeving een klein beetje te vervelen omdat veel op elkaar lijkt, maar precies op dat moment kom je weer in een andere omgeving terecht. De achtergrondmuziek past helemaal bij het spel, hoewel de geluiden die je hoort wanneer je een gesprek met iemand voert soms erg lachwekkend zijn.

Niet helemaal af?

In de preview schreef ik al dat er hier en daar nog wat geschaafd zou kunnen worden aan het spel voordat hij naar de Switch zou komen. Helaas heb ik ook in deze versie van het spel een aantal foutjes ontdekt. Na het praten met een marktkoopman ga je bijvoorbeeld opeens óp zijn kraampje staan. Ook de camera die soms onmogelijk een handige hoek biedt (vooral onhandig bij boss-battles) werkt niet altijd lekker. Ook heeft het spel last van errors tijdens het spelen waardoor je terug moet naar de laatste save game en ook de vertaling naar het Nederlands laat heel vaak te wensen over.

Conclusie

Ary heeft veel potentie, het is echt een leuk spel waarin veel te ontdekken valt en waar je best een tijdje zoet mee kan zijn wanneer je alle side-quests ook doet. Het spel zelf is niet erg lang. Het is een avonturenspel waarbij je moet puzzelen met behulp van de verschillende seizoenskristallen, zoals het maken van ijs-opstapjes met het seizoen winter. Het concept is echt heel tof, maar helaas hebben de makers een -voor mijn gevoel- spel geleverd die nog niet helemaal af is. Er zijn nog te veel glitches waardoor je het spel niet kan spelen zonder ze tegen te komen. Ook de vertaling naar het Nederlands is erg slecht, dus je kan Ary beter in het Engels spelen.

Eindcijfer: 6,7