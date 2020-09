[Review] Hotshot Racing

Een race naar de finishlijn!

Op 10 september kunnen gamers over heel de wereld aan de slag met Hotshot Racing. Dit racespel heeft zijn inspiratie gehaald uit andere racespellen, welke vroeger in speelhallen waren te spelen. Weet deze nieuwe race-titel het arcade-gevoel weer terug in huis te halen? Je leest het in deze review.

Scheur over verschillende circuits

Hotshot Racing bevat zoals vrijwel elk ander racespel een Grand Prix. In deze modus zijn er in totaal 16 racebanen aanwezig, welke zijn verdeeld over vier toernooien. Tijdens een Grand Prix race je tegen zeven andere racers, welke jou trouwens ook goed dwars kunnen zitten. Als je bijvoorbeeld in een scherpe bocht aan het driften bent, kan er een andere auto tegen die van jou aankomen. Hierdoor kan het gebeuren dat jouw auto tegen de zijkant van de baan vliegt, waardoor je al je snelheid verliest. Dit zorgt er dan wel weer voor dat je goed op de andere racers let, je kunt namelijk niet voor niets rondom en achter jouw auto kijken.

Je zult de medespelers dus goed in de gaten moeten houden, hoe moeilijk dit soms ook kan zijn. Het rijden gaat in deze titel namelijk heel snel waardoor je als het ware over de racebaan heen vliegt, hierdoor gaat het driften ook wat lastiger in Hotshot Racing. Toch is driften wel heel belangrijk, als je drift wordt er namelijk een balkje gevuld wat er uiteindelijk voor zorgt dat je een speedboost kan krijgen. Deze extra snelheid zul je tactisch moeten gebruiken; ik kreeg het idee dat de andere auto’s sneller gaan rijden als jij eerste staat.

Hotshot Racing heeft in totaal maar 16 circuits. Ondanks dat heeft de toernooi-modus wel drie moeilijkheidsgraden. Buiten de makkelijkste moeilijkheidsgraad om, kun je ook nog kiezen voor moeilijk of expert. Dit is enigszins prettig omdat je anders best snel bent uitgekeken op deze game omdat het aantal banen waarop je kunt scheuren best schaars is, zeker als je ziet dat deze banen in de andere modi hetzelfde zijn. In de Time Trial-modus, waarin je zo snel mogelijk een rondje rijdt, is het wel mogelijk om op een gespiegelde baan te racen. Echter is dit alleen mogelijk in deze modus en dus niet in anderen.

Meer modi, meer plezier

Buiten de Grand Prix om is er ook nog een modus waarbij je de snelheid moet behouden. In deze modus zul je als maar boven een bepaalde snelheid moeten rijden; je mag dus niet van snelheid verminderen, want dan zul je weer opnieuw moeten beginnen. Zelf vind ik deze modus niet heel speciaal, maar wellicht komt dat omdat ik het driften nog steeds niet helemaal onder de knie heb. Een modus die ik daarentegen wel iets leuker vind is er één waarbij je moet ontsnappen aan de politie. Als de politieauto’s jouw voertuig uiteindelijk toch een aantal keer raken, zul jij de politie moeten helpen om de rest te ”vangen”.

Ook is het mogelijk om met vrienden op de bank tegen elkaar te racen. Dit heb ik met één iemand kunnen doen. Het scherm zal dan horizontaal door tweeën worden gesplitst. Tot mijn verbazing bleef het spel erg soepel lopen. Dit had ik niet verwacht omdat de auto’s in Hotshot Racing ongelofelijk snel rijden. Mocht je in deze tijd niemand zien, wat ik goed kan begrijpen, dan is er altijd nog de mogelijkheid om online te racen tegen vrienden of andere spelers. Omdat ik deze titel vroegtijdig heb mogen uitproberen, heb ik de online modus helaas nog niet kunnen testen.

Een race tegen de klok!

Zoals je in de inleiding hebt kunnen lezen heeft Hotshot Racing zijn inspiratie gehaald uit racespellen van vroeger. Dit is dan ook goed terug te zien in het tijdelement wat in de game zit. Ik vond het leuk om dit na een lange tijd weer eens terug te zien. Dit komt omdat ik me nog een racespel kan herinneren die ik vroeger op de computer speelde, welke ditzelfde element had. In Hotshot Racing is het namelijk de bedoeling om binnen een bepaalde tijd een checkpoint op de racebaan te behalen. Mits je niet achterstevoren wordt gedraaid door de andere spelers is dit geen probleem. Gelukkig hoef je, in tegenstelling tot de arcademachines van vroeger, in deze titel geen extra geld te betalen als je de finish niet op tijd weet te bereiken.

Na elke race verdien je ook munten. Met deze munten kun je de voertuigen van ieder personage aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor andere bumpers, wielen, verlichting, maar ook kun je accessoires neerzetten binnenin je auto. Echter moet je voordat je deze dingen kunt aanpassen wel bepaalde missies uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bepaald aantal keer driften of een paar keer een toernooi winnen met een bepaald personage. Wat ik wel een beetje vreemd vind is dat je zowel de missies moet uitvoeren, maar dan ook nog eens de munten moet uitgeven. Je krijgt overigens genoeg munten dus dat is het probleem niet, maar waarom speel je niet gewoon meteen het voorwerp vrij. Dit aspect is dus een beetje dubbel, al maakt het niet heel veel uit.

Audiovisueel

Hotshot Racing ziet er op de Nintendo Switch prachtig uit; het spel is erg scherp en kleurrijk. Het gebruik van de grote polygons doet de game alleen maar goed. Hierdoor krijg je het gevoel alsof je echt een ouder racespel aan het spelen bent, maar dan uiteraard in een nieuwer jasje. Wat wel jammer is, is dat sommige elementen van de circuits worden hergebruikt in andere racebanen. Daarentegen heeft wel elk circuit weer zijn eigen thema, waardoor je de verschillende banen toch uit elkaar kunt houden.

De muziek van deze titel past erg goed bij dit soort snelle race-games. Het tempo van de muziek is namelijk, net zoals de gameplay, erg vlot. Ook heeft elk personage zijn of haar eigen stem, met enigszins een bijpassend accent. Deze stemmen hoor je als je het personage selecteert, tijdens het racen, maar ook in het korte clipje achteraf als je gewonnen hebt.

Conclusie

Al met al is Hotshot Racing een prima racespel. Ondanks dat er niet veel banen aanwezig zijn, heeft het spel wel verschillende modi voor de nodige variatie. Toch blijft het, ondanks de verschillende thema’s, jammer dat sommige elementen worden hergebruikt. Daarentegen ziet deze titel er op de Nintendo Switch, zowel op het grote als op het kleine scherm, goed uit. De muziek past goed bij dit soort spellen en het is leuk dat de personages stemmen hebben gekregen. Als je opzoek bent naar een race-game welke je deels terugbrengt naar vroeger en je niet te veel eisen hebt, dan is Hotshot Racing zeker de moeite waard.

Eindcijfer: 7,0