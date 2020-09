[Review] Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Over de top voetbal!

Captain Tsubasa is een Japanse manga-serie die voor het eerst verscheen in 1981. De serie bestaat nu al bijna veertig jaar en is erg populair in Japan. In het Westen is de serie een stuk minder bekend. Ikzelf was er niet bekend mee en dat is ook niet erg verwonderlijk. Van de vele spellen die er gemaakt zijn, hebben er maar een paar het Westerse daglicht gezien. Captain Tsubasa: Rise of New Champions is de recentste game die de oversteek heeft gemaakt. Hoe pakt deze titel uit? Je leest het in onze review.

The Journey

Captain Tsubasa: Rise of New Champions bevat een aantal speelmodi. Zo bestaat er de ‘The Journey’-modus welke je twee verschillende verhaallijnen voorschotelt. Je kunt kiezen om het verhaal te volgen van Tsubasa, maar je kunt ook een eigen speler maken en die tot de top trainen. In Tsubasa’s episode volg je Tsubasa Ozora en zijn teamgenoten. Deze modus is voor beginnende spelers om te wennen aan de besturing; deze is toch net wat anders dan andere voetbalgerelateerde games. Als je nog niet bekend was met de serie maak je hier kennis met de verschillende personages die het Tsubasa-universum te bieden heeft. Deze speelstijl is leuk en weet je veel dialogen, filmpjes en natuurlijk potjes voetbal te bieden. Deze episode duurt ongeveer vier tot vijf uur.

Daarnaast is er ook een episode genaamd New Hero. Hier zul je zelf een carrière maken in de sport. Er wordt van je verwacht dat je de besturing onder de knie hebt. Ook ik raad je aan om eerst de andere verhaallijn te spelen. Als je hieraan begint kun je vervolgens kiezen uit drie verschillende teams: Toho, Musashi en Furano. Jouw doel is om met dit team kampioen te worden en dat doe je door jouw avatar te trainen. Deze episode neemt meer tijd in beslag dan de Tsubasa-episode.

Over de top

Zoals eerder gezegd, is de besturing van dit voetbalspel net even iets anders dan je gewend bent. Waar tackles normaal gesproken niet mogen, mag het wel in Captain Tsubasa en het liefst in stijl. Schouders beuken en onderuit halen, het mag! Door een klik op de ZR/R-knop kun je op de gekste manieren de bal proberen af te pakken. Als je eenmaal op doel wil schieten kan dat ook door je meter op te laden; hoe hoger, hoe krachtiger het schot. De manier van keepen is ook wat anders, elke keeper heeft namelijk een soort uithoudingsvermogen-meter. Hoe voller deze meter, des te hoger de kans dat de keeper de bal weet te stoppen.

Naast de eerder beschreven verhaalmodus bevat de game ook een Versus-optie waar je offline en online een potje kan spelen. Het is mogelijk om offline met zijn vieren te spelen; online moet je het toch in je eentje doen. Mocht je nog moeite hebben met de knotsgekke moves, dan kun je altijd de besturing oefenen in de oefenmodus. De oefeningen zijn verdeeld in vier verschillende soorten tutorials.

Het is ook mogelijk om gekeken video’s nog een keer te zien in de Collection-modus. Daarnaast kun je ook vrijgespeelde muziek luisteren en tutorials lezen. Een hele handige feature in deze modus is het Character Information-kopje. Hier wordt informatie getoond van de verschillende Captain Tsubasa personages, waardoor nieuwe fans kunnen lezen wie wie is. Zo kun je dus toch genieten zonder voorkennis te hebben. Als laatste zijn er ook nog de challenges, welke eigenlijk een soort achievements zijn. Deze kunnen je onder andere titels geven die je voor je team kan gebruiken.

Audiovisueel

De game ziet er natuurlijk heel anime-achtig uit. De artstyle is volledig in de stijl die gebruikt is in de oude animatie-serie uit de jaren ’80. Ook de animaties die gebruikt zijn voor speciale aanvallen zijn typisch. De muziek is ook prima en de deuntjes vliegen om je oren. Helaas heeft het spel wel last van een veranderende framerate. Je speelt het meeste in 30 beeldjes per seconde, maar regelmatig zwakt dit af. Vooral tijdens het laden merk je dit. Een ander goed voorbeeld zit in de menubesturing, waar je ook vlot merkt dat het niet heel snel en soepel gaat.

Conclusie

Captain Tsubasa: Rise of New Champions is een over de top voetbalspel. Ook als je niet bekend bent met de serie, kan je van het spel genieten. De optie om informatie over de personages te lezen is erg prettig. De besturing is anders dan je gewend bent en dat kan natuurlijk erg leuk zijn. Er is in ieder geval wel wat te beleven in Captain Tsubasa: Rise of New Champions, maar voor de prijs van €59,99 is het iets te karig. Je hebt twee verschillende episodes te doorlopen en ook online kun je lekker een potje voetballen. De framerate is helaas niet stabiel en zakt regelmatig. Dit is vrij jammer gezien dit het spel opmerkelijk vertraagd. Daarentegen ziet het spel er wel mooi uit en de anime-artstyle komt goed naar voren. Mocht je opzoek zijn naar een voetbalgame met een twist, dan zit je met Captain Tsuabasa: Rise of New Champions zeker niet mis.

Cijfer: 7,0