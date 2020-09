Hyrule Warriors: Age of Calamity aangekondigd

Ontdek wat er gebeurde tijdens de ramp die 100 jaar voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild plaatsvond.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild speelt zich af na een grote ramp die 100 jaar voor het spel plaatsvond. Ondertussen weten we dat er een vervolg komt op deze game, alleen ze zijn nog volop bezig met de ontwikkeling van deze sequel. Echter is nooit duidelijk geworden wat 100 jaar voor Breath of the Wild is gebeurd. Met Hyrule Warriors: Age of Calamity komt daar verandering in.

Hyrule Warriors: Age of Calamity speelt zich 100 jaar voor Breath of the Wild af. In dit spel is het aan jou om de ondergang van Hyrule te voorkomen. De wereld in dit spel is dan ook bekend: het is dezelfde wereld als Breath of the Wild, echter is de verwoesting hierin nog niet te zien. Wel komen er natuurlijk allemaal vijanden op je afgestormd. Het is aan jou om deze hordes vijanden, en uiteindelijk Ganon, te verslaan met sterke wapens en magische Sheikah-krachten. Gelukkig heb je in dit spel niet alleen Link, maar ook Zelda en de vier Uitverkorenen, Daruk, Mipha, Revali en Urbosa, die jou tijdens deze strijd komen helpen. Ook ontdek je tijdens de gevechten en tussen het vechten door wat er tijdens deze ramp is gebeurd.

Hyrule Warriors: Age of Calamity is vanaf 20 november 2020 te krijgen en zal €59,99 gaan kosten. Ook is dit spel alvast hier te verkrijgen in de eShop. Meer informatie over dit spel kunnen we verwachten op 26 september.