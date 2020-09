Trailer van kleurrijke game Spinch

Dit krijg je als je een spel laat ontwerpen door een award-winnende cartoonist.



Jesse Jacobs is een cartoonist uit Canada die dankzij zijn buitengewone talent als indie tekenaar zelfs een award heeft gewonnen, ook is hij betrokken bij de graffiti beweging en in de hip-hop branche. Hij heeft Spinch ontworpen samen met Queen Bee Games en Akupara Games. Het is een kleurrijk en zeer bijzondere game geworden die zeker een indruk achter laat in de indie-game branche.



In de game speel je als de hoofdkarakter Spinch, die zijn nest beschermt en op zoek gaat naar zijn vermiste kinderen. Om dit te doen moet je door psychedelische omgevingen en vechten tegen misvormde monsters. Het is een platformer, anders dan anderen door zijn psychedelische en kleurrijke karakter.



Spinch is verkrijgbaar in de eShop.