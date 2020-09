[Release Radar] Uitgelichte releases week 37

Er komen weer leuke spellen naar de Nintendo Switch komende week, kijk je mee?

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

AVICII Invector

Verschijnt op: 8 september 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Waan je in de ruimte en ga op reis met Avicii in dit ritmische avontuur in jouw spaceship! Terwijl je luistert naar de befaamde muziek van Tim Berging, beter bekend als overleden DJ Avicii, is het de bedoeling om knoppen op een ritmische manier in te drukken op de maat van de muziek.

Party Hard 2

Verschijnt op: 8 september 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Het is 3 uur in de nacht en je wilt heel graag slapen, maar de buren denken hier anders over en geven een feest met bijbehorende herrie. Het is aan jou om een eind te maken aan dit lawaai. Net zoals in het vorige deel is het dus de bedoeling feesten te stoppen, maar er zijn nu nieuwe mogelijkheden: waarom gebruik je niet eens electriciteit en water samen? Of een aansteker bij een blik benzine? Neem heerlijk wraak in dit sadistische spel, enkel voor party-poopers!

RPG Maker MV

Verschijnt op: 11 september 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Altijd al gedroomd om zelf spelletjes te ontwerpen? Met RPG Maker MV kan je jouw droom waar maken! Met een grote verscheidenheid aan paden, kleuren en andere invullingen voor jouw spel maak je echt jouw eigen unieke omgeving. Wanneer je klaar bent met de invulling kan je natuurlijk zelf ook spelen. Een top game voor de creatieve Nintendo-fan.