[Prijsvraag] Win Street Power Football voor de Switch

Word jij de koning(in) van de straat?

In Street Power Football speel je met jouw favoriete voetbalheld in de gaafste steden van de wereld. Je kan alleen spelen of met jouw vrienden online. Er zijn verschillende speelmodi zoals Street Power, Trick Shot, freestyle en panna. Het doel is om de koning van het straatvoetbal te worden. Wij mogen in samenwerking met Buzz Attitude één digitaal exemplaar van de game verloten. Ben jij gek op (straat)voetbal? Dan is dit je kans!

Wat moet je doen om kans te maken? Simpel! Laat hieronder weten waarom de game jou leuk lijkt. Meedoen kan tot en met 9 september. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaar wordt willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.