Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maarliefst 6.0 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 37 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, WWE 2K Battlegrounds, maarliefst 6.0 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Circuit Dude, maar een kleine 44 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort allemaal in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

WWE 2K Battlegrounds – 6.0GB

Mini Motor Racing X – 3.3GB

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York – 3.2GB

Tin & Kuna – 2.9GB

Zoids Wild: Blast Unleashed – 2.8GB

Bake ‘n Switch – 2.4GB

Wintermoor Tactics Club – 720MB

Vampire’s Fall: Origins – 597MB

Alluris – 596MB

Adventures of Pip – 514MB

Farm Builder – 457MB

Dog Duty – 421MB

Kingdom Rush Origins – 404MB

Firework – 394MB

Adventures of Pip – 379MB

Active Neurons 2 – 245MB

Doodle Derby – 214MB

Game Dev Tycoon – 191MB

The Snake King – 120MB

Candy Raid: The Factory – 77MB

Space Robinson – 75MB

Deleveled – 68MB

Meganoid – 58MB

WeakWood Throne – 57MB

Circuit Dude – 44MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!