Nieuw kantoor voor Nintendo of Europe

Een heel nieuw gebouw alleen voor het HQ van Nintendo of Europe.

In 2018 bleek het dat Nintendo of Europe aan het zoeken was voor een nieuwe kantoor locatie. En het lijkt erop dat het nieuwe gebouw zo goed als af is. Dit nadat er op Twitter foto’s verschenen van een gebouw in Frankfurt am Main die het gebouw tonen. Het is nog afgezet, maar het is erg duidelijk dat dit gebouw voor The Big N is. Er staat namelijk het welbekende logo bovenaan het gebouw.

Het vorige gebouw waar ze zaten was niet helemaal van hun en dus is het een flinke upgrade. Het enige wat verder bekend is, is dat het gebouw 15.000 vierkante meter groot is.

Hab auf dem Weg zum Einkaufen gerade herausgefunden, dass Nintendo of Europe sich wohl ein neues, eigenes Geb√§ude errichten lassen hat. pic.twitter.com/gF8oxJDktQ — ūĚėŅūĚô§ūĚôĘūĚôě ūüĆėūü¶č (@DomiNocturna) September 5, 2020