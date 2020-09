LEGO Star Wars: The Skywalker Saga krijgt een deluxe editie

May the deluxe force be with you.

Vorige week werd tijdens de digitale editie van Gamescom een nieuwe gameplaytrailer onthuld van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Deze aankomende LEGO Star Wars-game van Traveller's Tales vertelt het verhaal van alle negen hoofdfilms in de Star Wars-serie. Alle drie de trilogieën komen dus aan bod. Vandaag is een speciale editie van de game opgedoken in verschillende webshops. In de zogeheten Deluxe Edition krijg je zes DLC-packs in een Character Collection-bundel: The Mandalorian Pack 1, The Madalorian Pack 2, Rogue One: A Star Wars Story, Classic Characters, Solo: A Star Wars Story en Star Wars: The Bad Batch. Daarnaast ontvang je een LEGO-figuurtje van Luke Skywalker met een pak Blue milk. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga verschijnt in de lente van 2021 voor onder andere de Nintendo Switch. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Deluxe Edition Bron