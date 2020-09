[Gespeeld] Spellbreak

Is de game jouw kostbare tijd waard?

Spellbreak is sinds eind vorige week gratis te downloaden en te spelen op de Switch. Het aanbod aan free-to-play games op de hybride console begint steeds groter te worden. Is deze nieuwste game een aanwinst? Wij hebben de game de afgelopen dagen voor je getest.

Spellbreak is weliswaar weer een battle royale-game, maar het thema is met tovenaars en nadruk op magie wel behoorlijk anders dan vergelijkbare titels. De game speelt zich af in een magische wereld en magie speelt daarin een enorm grote rol. Voor het spelen kies je eerst een klasse waarmee je gaat spelen. Elk hebben hun eigen unieke vaardigheden en daarin staan basis-elementen zoals vuur, ijs en wind centraal. Heb je uiteindelijk jouw personage klaar, dan kan de game beginnen. Gelukkig is dat eerst met een vrij uitgebreide tutorial, om de basis binnen een klein half uurtje onder de knie te krijgen. Daarna kan de online pret beginnen.

De strijd der magiërs

Hoe gaat dat nu in zijn werking? Telkens worden 100 spelers in een wereld gezet om online de strijd aan te gaan. Verspreid over de kaart worden de spelers in kleinere groepjes neergezet. In de relatief grote werelden vlieg je vervolgens rond om magische spreuken uit te voeren om zo je tegenstanders te verslaan. En eerlijk is eerlijk, dat is best wel leuk! Het voelt in elk geval erg origineel en uniek aan en ook de spreuken die je gebruikt, bijvoorbeeld in de vorm van een vuurtornado, zijn leuk en divers. Wél kunnen tegenstanders al een flinke uitdaging vormen maar spelen, spelen en nog eens spelen loont hierin wel. Tijdens elk potje stijg je in niveau en daarmee word je sterker en beter. Uiteindelijk zul je merken dat je sneller kans maakt om een potje te winnen. Ook kun je items en dergelijke kopen in de shop. Hiervoor heb je in-game money nodig welke je weer verdient door te spelen. Ook kun je booster-packs kopen in de eShop, waarmee de game dus niet per sé helemaal gratis is.

Een besturing die in orde is, is bij games als deze toch wel de basis om succesvol te zijn. Daar slaagt Spellbreak met vlag en wimpel in. De basis-besturing werkt fijn maar ook als je aan de slag gaat met magie is de actie veelal met een druk op de knop uit te voeren. Dat laatste is maar goed ook, je tegenstanders zullen namelijk zeker niet op je wachten.

Een herkenbare stijl

De stijl van Spellbreak heeft eigenlijk best veel weg van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Zeker geen minpunt, en de game ziet er over het algemeen dan ook indrukwekkend uit voor een gratis game. De cell-shaded graphics ogen dan ook meer dan prima. De game draait bovendien ook enorm soepel. De grafische stijl is een slimme keuze van de ontwikkelaar, omdat dit de titel schaalbaar maakt voor cross-play tussen de verschillende platformen.

De moeite waard?

Na een aantal dagen volop spelen kan gezegd worden dat Spellbreak in elk geval erg vermakelijk is om te spelen. Het leveling-systeem zorgt er bovendien voor dat je telkens maar door blijft spelen, en da’s een goed teken. Ook weet de game er prima in te slagen een frisse wind te doen waaien door het Battle Royale-genre. Het is niet de zoveelste game waarin je elkaar te lijf gaat met vuurwapens en granaten, en dat is een slimne zet geweest. Switch-eigenaren met een kleine portemonnee hebben er in potentie een leuke game bij! Daarbij ligt de nadruk wel op het woordje potentie, immers speelt magie een enorm grote rol in de game. En eerlijk is eerlijk, dat moet wel jouw ding zijn.