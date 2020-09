World’s End Club verschijnt lente 2021

Een duistere game verschijnt volgend jaar.

Uitgever Izanagi Games heeft bekend gemaakt dat World’s End Club – eerder bekend als Death Match Club – volgend jaar in de Nintendo eShop te vinden is. Het spel is onder andere gemaakt door Kazutaka Kodaka, bekend van de Danganronpa-games en Kotaro Uchikoshi, bekend van Zero Escape en AI: The Somnium Files.

Het eerste deel van de game is vandaag voor Apple Arcade verschenen, de volledige versie zal pas uitkomen wanneer de Switch-editie verschijnt. De Switch-editie bevat gelijk het hele spel. De Apple Arcade-versie bevat in ieder geval ongeveer tien uur aan gameplay en bevat een cliffhanger op het einde. Een trailer is hieronder te vinden. Vergeet niet om de Engelse ondertiteling aan te zetten.